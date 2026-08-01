"Грийнпийс" установи ново замърсяване от кораба "Кайрос" край Бургас

снимка: "Грийнпийс" - България

Екологичната организация "Грийнпийс" алармира за нов теч от кораба "Кайрос", част от руския сенчест флот. Информацията идва, след като миналата седмица проверки на институциите не установиха мазутни петна или течове от танкера "Кайрос", нито от другия закотвен там танкер "Мириам".

Сателитни снимки от 28 до 31 юли включително показват ново замърсяване от кораба "Кайрос", който е закотвен в Бургаския залив.

"Сателитните изображения отпреди два месеца показват теч. Сателитни изображения след проверката също показват теч и това означава едно продължително замърсяване на Черно море с нефтени продукти. Това, което е специфично като откритие с новите изображения е, че наблюдаваме характерния цвят, подобен на дъга, който е много типичен за ситуации, в които има тънък нефтен слой върху водата", обясни Мартин Томов, координатор кампании в "Грийнпийс" - България, цитиран от БНР.

Той добави, че на 30.07.2026 г. от "Грийнпийс" - България са подали сигнали до Изпълнителна агенция "Морска администрация", Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас (РИОСВ), Басейнова дирекция "Черноморски район" и Министерството на околна среда и водите. Сигналите са били регистирани, но все още няма информация дали властите са предприели нови действия вследствие на тях.

Редактор "Екип на Петел",

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