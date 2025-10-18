Гризлито отново в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Гризлито се завръща в „Игри на волята“. Георги Гешев ще стъпи отново на Арената за кастинг битка. Това ще е втората такава за бронзовия медалист от сезон 6. За първи път той участва през 2023 година, когато победи и спечели място за риалити формата.

Сегашното му предизвикателство пък може да му донесе участие в звездния сезон на предаването.

На пътя му ще застане един истински достоен и добре подготвен боец. Гребецът и отборен партньор на Георги Стойков-Шопа, Костадин Куртов, ще се опита да постигне мечтата си за участие в осми сезон на приключенското риалити. Дали той ще има сили да спре именития си съперник по пътя към успеха?

Право на участие в дуела по-рано тази седмица заслужи племето на Феномените. Сините ще получат възможността да предположат победителя в сблъсъка, а при успех ги очаква сериозно предимство в следващата битка за територия. Грешен избор обаче може да означава нова среща с Изолатора.

