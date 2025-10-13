Гроздан Караджов: България десетилетия е подценявала ролята на Варна, но сега е моментът това да се промени

снимка: пресцентър: МТС

Повече товари, повече приходи и повече инвестиции. Това е нашата политика по отношение на пристанище Варна. Тя може да бъде реализирана само с по-добро управление. Варненският порт се нуждае от стратегически партньор, който да го развие като регионален хъб по протежението на Транскаспийския коридор.

Това заяви днес вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов на среща със синдикално представените организации на пристанище Варна. В срещата участваха президентът на КНСБ Пламен Димитров, председателят на НС „Защита“ Красимир Митов и представители на КТ „Подкрепа“, съобщиха от пресслужбата на ведомството.

Министерството на транспорта и съобщенията работи с Международната финансова корпорация и Европейската банка за възстановяване и развитие по изготвяне на пълен анализ на възможностите за развитие на терминалите Варна-изток, Варна-запад и Фериботния комплекс-Варна. Необходимите инвестиции надхвърлят 500 милиона евро, включително за ново корабно място №18 и възможности за обслужване на кораби с газене до 13,5 метра.

Вицепремирът припомни, че е поел ангажимент да се срещне лично със синдикатите и ръководството на порта, за да обсъдят визията за бъдещето на Варна. „Обещах, че ще дойда лично. Искам раговорът за пристанище Варна да е открит, защото само заедно можем да определим посоката на развитие“, заяви министърът.

„Всички искаме най-доброто за пристанището – повече товари и приходи, инвестиции в модерна инфраструктура и техника, както и устойчиво повишаване на доходите на хората, които работят тук“, подчерта Караджов. Той допълни, че България десетилетия е подценявала ролята на Варна, но сега е моментът това да се промени. „Варна трябва да стане не само врата на България, а регионален хъб за транзит на стоки към Северна и Западна Европа“, каза транспортният министър.

Вицепремиерът даде пример с пристанище Бургас, където след концесията средните заплати са се увеличили с над 230% за десет години. „Когато се инвестира, хората трябва да усещат резултата и в заплащането си“, каза министърът.

„Нашата цел е ясна – да запазим държавния интерес, да модернизираме инфраструктурата и да осигурим на Варна бъдеще като съвременно, ефективно и социално отговорно пристанище. Концесията на пристанище Варна не е отстъпване на държавна собственост, а повече инвестиции в него. Това може да стане само

чрез постоянен диалог и партньорство между държавата, синдикатите и работещите“, допълни той.

Министър Караджов благодари на синдикалните организации за конструктивния разговор и заяви, че пристанище Варна има потенциал да бъде символ на социално отговорно развитие и икономическа сила.

