Гроздан Караджов: Не може да се прави връзка с Хитрино

Булфото

Товарна жп композиция с цистерни катастрофира край симеоновградското село Пясъчево.

При инцидента няма жертви, няма и опасност за близките населени места, след като около 10 вагона от общо 34 в композицията излязоха от релсите.

Водещата машина и една от цистерните след локомотива са се откъснали от композицията и се намират на поне 300 метра пред нея. Обърнатите цистерни са 8, а по останалите няма поражения.

Огнеборците обливат изгорелите цистерни, а по-късно ще започне и тяхното изтегляне, както и на самата композиция.

Транспортният министър Гроздан Караджов е на мястото на инцидента. Той коментира:

"Това, което знаем от машинистите, е, че е имало някакъв голям тласък и е произтекла катастрофа. Други данни едва ли някой ще може да ви даде на този етап. Тук ограничението е за 60 км/ч. Не е възможно от първичен оглед да се каже с каква скорост се е движил влакът. Не вярвам да има сериозен машинист в България, който не би спазил скоростта".

Министърът коментира и дали този инцидент има връзка с инцидента край Хитрино преди години:

"Нито един разумен човек не може да направи връзка с Хитрино в момента. Няма нито един белег от огромното произшествие, което се случи в Хитрино".

От инцидента релсите в участъка са силно деформирани. Вероятно той ще остане затворен за движение на влакове.

От Районната прокуратура в Хасково съобщиха, че започват разследване на катастрофата край Пясъчево. Ще бъдат направени огледи, ще се разпитат свидетели и ще се направят всички необходими процесуално-следствени действия. Това ще стане след обезопасяване на мястото на пожара, предаде БНР.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!