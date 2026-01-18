Гроздан Караджов: Реформата в БДЖ закъснява с над 25 години

Снимка Булфото

Реформата в “Български държавни железници” (БДЖ) закъснява с повече от 25 години. Това заяви в ефира на предаването „Защо?“ по телевизия bTV Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията в оставка. По думите му това е една от най-трудните, най-тежките и най-горещите реформи и никой досега не „беше посмял да я пипне“.

Гроздан Караджов беше категоричен, че е изпълнил, по думите му, точно, пунктуално и в срок заложените ангажименти по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

„Европейската комисия няма и грам съмнение. На 14 януари проведохме видео среща с трите дирекции – по конкуренцията, реформите и транспорта, и всички въпроси, които те имаха, бяха изключително дребни и технически. За тях до 15 януари сме изпълнили ангажимента, според предложения график от февруари 2025”, каза Караджов.

Според него предстои изпращането на анализ от страна на ЕК.

Министърът в оставка отговори и на въпроси за проекта на Закон за обществения транспорт, регламентиращ система за единен билет. Тук той каза, че през идната седмица ще се внесат финални поправки, като ще го завещае на следващия министър, който да го внесе в следващото Народно събрание.

„Ако този закон не бъде приет до края на юли и ако договорът за обществена услуга, което е задължение по НПВУ, не бъде подписан с БДЖ и частния оператор, парите за влаковете се отнемат. Няма ли реформа и подписан договор за обществена услуга от страна на ЕК, няма инвестиция, т.е. европейските пари се връщат и те са в размер на 600 млн. евро“.

Гроздан Караджов каза още, че цените на транспортните обществени услуги са превалутирани в евро по официалния курс и няма да има увеличение на услугата.

