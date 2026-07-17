Грозданов: Мантинелите не са най-големият проблем на пътната инфраструктура в България

Кадър Bulgaria On Air

Един милиард лева - толкова беше подготвила държавата да даде на фирма, която да отговаря за мантинелите в следващите четири години. Сега АПИ прекрати тази обществена поръчка.

"Мантинелите не са най-големият проблем на пътната инфраструктура в България. Да, те са част от проблема, те са функция на основните проблеми, които ние имаме. Големият проблем е как ние стигаме до вземане на решения, било то за това какви пътища да изграждане и поддържаме, или било то дали да използваме мантинели и къде да ги ползваме", каза изпълнителният директор на Института по транспортна инфраструктура д-р инж. Христо Грозданов в студиото на "България сутрин".

Той е и член на Комитета по пътна безопасност към Международната пътна федерация.

"Аз съм единственият и първият българин, който е пълноправен член на този комитет. В него се коват законите за Европейския съюз. Работим само с международни експерти, комитетът ни е съставен от около 30 човека, всеки от различна държава. Ние работим само на тема "Пътна безопасност". Аз съм и съпредседател на работната група, която е за връзки с правителства и правителствени организации. Международната общност трудно ще вземе решение кой ще прави мантинели по нашите пътища и магистрали, ние имаме законодателство, което е съобразено с европейското законодателство", допълни инж. д-р Грозданов в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите му българското общество трябва да контролира това, което "нашата държава прави".

"Международната общност и международните експерти са силни в създаването на правила, технически норми. Това е голямата функция на Международната пътна федерация. Когато ЕК има нужда от помощ в посока пътна безопасност, тя се обръща към федерацията, възлага задачи и комитетът го решава. В България не работим на този принцип, ние действаме с наши хора. Може да поканим международни експерти, всяка държава го прави това", подчерта гостът.

Според него, когато говорим за смяната на мантинелите, то трябва да бъдат премахнати стоманените огради и те да бъдат заменени с бетонни такива.

"Това трябва да се случи във високоинтензивните пътища - това са магистралите в България и някои други пътища. Бетоновите предпазни огради са много по-добри. Никакъв автомобил не може да скъса бетонна ограда, има много на брой изследвания и показват, че със 100% падат ПТП-тата, които разкъсват мантинелите. По-скъпа ще е първоначалната инвестиция, поддръжката обаче в дългосрочен план ще ни излезе по-евтино. Убеден съм, че в България, когато започнем да концесионираме нашите магистрали, много бързо тези метални ограждения ще бъдат заменени с бетонни. Тук избираме всичко на база на първоначалната цена, ние искаме първоначално да ни е по-евтино и не гледаме колко ще ни струва експлоатацията на пътя", коментира експертът.

Той е категоричен, че не се мисли за безопасността на пътя.

"Плащаме с животите на хората, плащаме със съдбите на цели семейства. Обнадежден съм от това, което виждам от новата власт, по-специално Министерството на регионалното развитие и Министерството на транспорта. Хареса ми последното интервю на Шишков, той говори, че вече ще се вземат експертни решения. А като общество търсим повече вина в шофьорите. Пътната инфраструктура трябва да бъде направена така, че дори водачите да сбъркат, това да не води фатални изходи - а нашата инфраструктура не е такава", добави д-р инж. Христо Грозданов.

Експертът изрази мнение, че понякога водачите се объркани именно заради инфраструктурата ни.

"Агенция "Пътна инфраструктура" не си върши работата. Ние като общество трябва да намерим начин да помогнем на експертите в АПИ те да си свършат работата, защото пътищата са услуга. Най-големият проблем, който имаме, е претоварването на тежкотоварните автомобили. Всяка една повреда по настилката води до ПТП-та и големи капиталови разходи за възстановяване на настилката", категоричен бе инж. д-р Христо Грозданов.

Редактор "Екип на Петел",

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