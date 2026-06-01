Грозна атака срещу Лудогорец: Обстрелваха таланти на "орлите" с всевъзможни предмети

Снимка Сайт на Лудогорец

Третият отбор на Лудогорец загуби с 0:1 от Бенковски (Исперих) в мач от последния 34-и кръг на Североизточната Трета лига. Двубоят беше белязан от грозни инциденти, за които съобщиха "орлите".

Taлантите на Лудогорец създадоха редица чисти голови положения, но не успя да ги реализира. Единственото попадение в мача донесе успеха на домакините.

"Срещата ще се запомни с лошата организация на стадиона в Исперих и грубото отношение към играчите на Лудогорец и длъжностните лица.

Домакините направиха всичко възможно да развалят футболния мач, бавейки времето, осигурявайки само една топка за провеждане на срещата при изискване за шест.

Освен това срещу играчите на Лудогорец и съдиите бяха хвърлени предмети.

Бутилка уцели рефера и като по чудо не се стигна до по сериозна травма. Липсваше и адекватна медицинска помощ, което допълнително затрудни нормалното провеждане на двубоя", информираха от Лудогорец в официалния си сайт.

„Поздравявам момчетата за страхотния сезон и се гордея с тях за това, което постигнахме като отбор“, коментира старши треньорът Христо Златински, пише Блиц.

Лудогорец III завършва сезона на второ място в класирането на Североизточната Трета лига със 79 точки. Първото място е за Черноморец (Балчик), който обаче не е сигурен за Втора лига поради липса на достатъчно финансови средства.

