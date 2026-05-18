Грозни сцени след мача в Стара Загора: Удариха с бутилка главния съдия

Стопкадър Диема Спорт

Изключително грозни сцени се разразиха на стадион "Берое" в Стара Загора след края на мача Берое - Септември (0:1). Загубата остави тима на домакините в изключително тежка ситуация.



Главният съдия Денислав Сталев беше ударен в главата от хвърлена стъклена бутилка с минерална вода от трибуните. Делегатът на срещата Димитър Димитров бе на метри от случката, пише Блиц.

Това не бяха единствените неприятни моменти от стадион „Берое“. Фен на домакините взе една от седалките, но не успя да я хвърли към пистата, а друг привърженик разби една от вратите в опит да нахлуе, но бе спрян от Хуан Пабло Саломони.

Видимо имаше провокации и от футболистите на Септември, които отпразнуваха успеха си твърде бурно и провокативно точно преди да влязат в тунела, като най-активен бе Доминик Ивкич.

Берое е в много тежка ситуация както на терена, така и извън него. Клубът все още няма яснота дали ще получи лиценз за следващия сезон. Отборът е на баражното място в групата на изпадащите с 34 точки, с колкото е и шестият Спартак Варна, на една от петия Септември.

