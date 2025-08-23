Груев излезе титуляр, но Лийдс падна тежко

Снимка Спортал.бг

Лош ден за родвен национал.

Арсенал показа на Лийдс колко труден ще е животът в Премиър Лийг. Отборът на Микел Артета спечели с 5:0 на “Емиратс”. Юриен Тимбер отбеляза два гола, като и двата паднаха след ъглови удари. Той откри резултата в 34-ата минута и отбеляза четвъртия гол в 56-ата минута. Букайо Сака се разписа в самия край на първото полувреме, а Виктор Гьокереш отбеляза първото си попадение за “артилеристите” малко след почивката. Шведският нападател се разписа още веднъж от дузпа в добавеното време на втората част.

Българският национал Илия Груев за първи път бе титуляр в мач от Висшата лига. Той замени контузения Итън Ампаду и остана на терена до края на мача, пише Sportal.bg.

Убедителната победа на Арсенал бе помрачена от две контузии. Капитанът Мартин Йодегор трябваше да напусне терена принудително през първото полувреме, а Букайо Сака получи травма в началото на втората част.

