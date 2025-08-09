Груев помогна на Лийдс за равенство срещу Милан

Стопкадър Sportal.bg

Лийдс и Милан завършиха наравно 1:1 в приятелска среща, играна на “Авива Стейдиъм” в Дъблин. Българският национал Илия Груев започна мача на резервната скамейка, като влезе в игра в 67-ата минута. Секунди след влизането му в игра йоркшърци изравниха след попадение на Антон Щах, който получи топката именно от Груев. Сантиаго Хименес откри резултата в 31-ата минута.

Това бе първа среща между двата отбора за първи път от почти 24 години. Лука Модрич бе на резервната скамейка на “росонерите”, но не влезе в игра, като се очаква това да се случи утре, когато тимът на Масимилиано Алегри играе контрола срещу Челси, предаде Спортал.

Тимът на Даниел Фарке започна активно мача и можеше да поведе в 10-ата минута. След бърза атака Щах стреля, а топката се удари в горната греда. Германският национал, който пристигна от Хофенхайм през лятото, изигра много силен мач. Милан обаче поведе след половин час игра. Тогава отлична комбинация бе завършена от Хименес.

След почивката Лийдс имаше инициативата, но нямаше много идеи в предни позиции. В средата на втората част Фарке направи поредица от смени и веднага след това тимът му изравни. Груев подаде на Щах, а той прати топката в мрежата с великолепен удар от дистанция. “Росонерите” завършиха по-силно мача и на два пъти топката беше в опасна близост до вратата на английския тим в последните минути, но не се озова в мрежата.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!