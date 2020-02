Групи бежанци тръгнаха от Турция към границите с България и Гърция

Близо 300 мигранти в Северозападна Турция се е насочила към границата с Гърция, в района на Одрин. Това предават турски медии, цитирани от "Блиц".

По-рано днес, висш турски представител заяви, че страната повече няма да спира сирийските бежанци да влизат в Европа. Причината е, че тази нощ най-малко 33-ма турски войници загинаха при въздушни удари на сирийските правителствени сили в Идлиб.

Ако бъде изпълнена заплахата за пускане на бежанците към Европа, това ще бъде край на споразумението между Евросъюза и Анкара, сключено през 2016 г. Стотици мигранти вървят през северозападна Турция към границите на страната с Гърция и България в петък, съобщават турските медии. Това се случва, след като властите в Анкара обявиха, че няма да спират сирийските бежанци по пътя им към Европа, пише и електронното издание на вестник Kathimerini, цитирано от Фокус.

Информационна агенция Demiroren заяви, че в групата, която около около полунощ започнала да се насочва към границите между двете страни от Европейския съюз и турската провинция Одрин, има около 300 мигранти, сирийци, иранци, иракчани, пакистанци и мароканци включително жени и деца. В новината се казва, че мигрантите се групират и по западния бряг на Турция, в районите на Айвачък и Чанаккале, като целта им е да се прехвърлят на гръцкия остров Лесбос с лодки. „Ройтерс“ обаче не може независимо да потвърди кои са хората, нито накъде са се насочили.

Видео кадрите на турските правителствени медии, които показват как мигрантите вървят в редица, също не могат да бъдат потвърдени от друг източник. Турският телевизионен канал NTV показа десетки хора, вървящи през полета, носейки раници и обясни, че бежанците са се опитали да минат границата с България през Капикуле, но не са били пуснати. Медията добавя, че същата група след това се е насочила към ГКПП Пазаркуле към Гърция, но не е ясно какво се е случило с тях след това.

[VIDEO] Drone footage shows migrants flock to #Turkey-#Greece border



Irregular migrants are walking towards northwestern Turkey to cross into Europe after airstrike by Assad regime in Syria’s Idlib pic.twitter.com/BmoEzAQDn0