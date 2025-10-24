Грузинецът, издирван от Интерпол и открит във Варна, остава под стража до делото му за екстрадиция

Пиксабей

Варненският окръжен съд определи временна мярка за неотклонение „задържане под

стража“ до 40 дни на 64-годишен мъж, роден в Грузия. Той е обявен за издирване с червена бюлетина от Интерпол по искане на властите в Руската федерация. Мъжът се разследва за участие и ръководене на организирана престъпна група, която действала в регион Кулага и за извършени кражби с взлом и измами, съобщиха от пресслужбата на съда.

Лицето е задържано от служители на МВР-Варна след информация от страна на турските гранични власти. Издирваният мъж бил с гръцка лична карта и различно име. За установяване на самоличността му са били направени лицево идентификационно и

дактилоскопско изследвания. Така станало ясно, че издирваният грузински гражданин и

преминалият по-рано българо-турската граница са едно и също лице.

В молещата държава престъпленията, за които 64-годишният мъж се разследва, се наказват с лишаване от свобода до 15 години. Съгласно изискването за Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА) се установи, че деянията представляват престъпления и по българския Наказателен кодекс.

Представителят на Окръжна прокуратура – Варна поиска най- тежката мярка за неотклонение спрямо издирването лице именно заради ползването на чужда самоличност и факта, че не е бил открит на постоянния си адрес, обявен пред българските власти.

На противоположното мнение беше неговата защита. Посочено беше, че лицето живее

от 15 години във Варна и наскоро е продал имота си, затова не е бил открит на обявения

постоянен адрес. В момента, обаче живеел под наем в друго населено място, поради което

беше поискана по-леката мярка за неотклонение „домашен арест“. Представени бяха и

медицински документи за здравословното му състояние, което щяло да се влоши, ако бъде

оставен в ареста. Подчертано беше, че в молещата държава не се спазват правата на човека и може да има риск за живота на издирваното лице.

Съдебният състав на Варненския окръжен съд прецени, че искането за временното

задържане на чуждият гражданин отговаря на изискванията на Закон за екстрадицията и

европейската заповед за арест. Мярката има за цел да осигури присъствието на лицето на

предстоящото производство за екстрадиция, за което се очакват да бъдат получени документи.

От събраните данни, за съда не може да бъде изведен извод, че има опасност мъжът да се

укрие. Според съдебния състав, обаче има риск лицето да извърши престъпление. В момента мъжът е подсъдим за документно престъпление. Поради изложените съображения, Варненският окръжен съд определи временна мярка за неотклонение „задържане под стража“ до 40 дни.

Определението подлежи на обжалване.

