Грузински тираджия катастрофира край Шумен

Водач на тежкотоварен автомобил се е ударил в крайпътни мантинели и е навлязъл в насрещното платно за движение на автомагистрала „Хемус, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Инцидентът е станал около 19,30 часа на километър 346 магистралата между кв. „Макак“ и село Царев брод.

Водачът на тежкотоварния автомобил, грузински гражданин, не е пострадал. Правоспособен е, няма алкохол, уточниха от полицията.

Заради скъсани мантинели и необходимост от обезопасяване на участъка движението се пренасочва по път I-2 /стария път за Варна/. Движението от Варна в посока София се осъществява по магистралата. Уточниха от полицията.

