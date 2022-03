Грузия: Неприемливо е Южна Осетия да се присъединява към Русия

снимка Press and Information Department of the Ministry of Foreign Affairs of Georgia

Неприемвливо е да се прави референдум за присъединяването на Южна Осетия към Русия. Това коментира грузинският външен министър Давид Залкалиани, предаде агенция ТАСС.

Сепаратисткият президент на Южна Осетия каза в сряда, че територията ще предприеме стъпки в близко бъдеще да стане част от Русия - която я призна за независима, предостави ѝ сериозна финансова помощ, предложи на хората си руски паспорти и разположи там войски, цитира "Ройтерс", предаде факти.бг.

