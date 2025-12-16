Гуадалахара 0:0 Барселона за Купата на краля

Снимка Пиксабей

Барселона гостува на третодивизионния Гуадалахара в двубой от 1/16-финалите за Купата на краля, като резултатът е 0:0.

Мачът в едноименния град започна с половин час закъснение, тъй като имаше проблем със сигурността на монтираната допълнителна трибуна. Победителят ще бъде определен само в този двубой, като няма ВАР.

Арена на сблъсъка е стадион “Педро Ескартин”, който пи принцип събира 6000 души. Специално за срещата обаче беше монтирана допълнителна трибуна за 2000 зрители, допълва Спортал.

Изненадващо титуляр на вратата на каталунците е Марк-Андре тер Стеген, който не е играл от миналия сезон. Титулярът Жоан Гарсия получава почивка и е извън групата. От първата минута започват още футболисти като Кристенсен, Рууни Бардагджи и 18-годишният ляв бек Жофре Торентс. Марк Касадо действа като десен бек, а Ламин Ямал е в центъра зад Рашфорд.

