Губатов: Против сме да се дават пари за Черноморския младежки център

Снимка: "Възраждане"

Общинският съветник от ПП "Възраждане" гостува в обзорното политическо предаване на Радио Варна "Позиция", за да коментира последната сесия на Варненския общински съвет с водещия Жоро Бекяров:

От сесията най-интересните точки бяха свързани с предложението на кмета на Варна Благомир Коцев за теглене на заем за финансиране на Онкоболницата в размер на над 4 милиона евро, притеснителното е, че се планираше заем по фонд "Флаг", а другата точка за изграждането на сградата на черноморския младежки център се планираше да е чрез средства от бюджета на Община Варна в размер на над 2 милиона евро. Ние от "Възраждане" защитихме тезата, че парите за здравеопазването трябва да дойдат от бюджета на Община Варна. Чрез заем общинската администрация в лицето на кмета Коцев показва липсата на отношение към здравето на варненци. Ще теглим пари за здраве и същевременно ще даваме пари за сградата на черноморския младежки център, където дейностите са със съмнителен характер. Бе направено контрапредложение: средствата за линенеен ускорител за Онкоболницата да дойдат директно от бюджета на Варна. Тъй като миналата година гласувахме предложение 50 милиона лева в рамките на три години да бъдат разпределени за капиталови разходи за всички болници във Варна.

- И тогава имаше търкания с администрацията как да се разпределят тези средства в болниците. Според администрацията се твърдеше, че не е много добре парите да отиват за инфраструктурни промени, а за специалисти и за условията вътре.

- Без добри условия на работа няма как да привличаме специалисти. Виждате какво се случи с Окръжна болница.

- Дали има пари в общинския бюджет. Реално работи се с бюджет от 2024...

- По-скоро с този от 2025. Ние имахме гласуван бюджет на 10 юли, 2025, така че работим с него. Отделно ежедневно приходите от данъци и такси не са спирали текущо в Община Варна. Доводът на администрацията, че нямаме бюджет се отнася и за Черноморския младежки център, където искаха да насочат средства. Двоен стандарт е това от тяхна страна, който ние от Възраждане не одобряваме.

- Споменахте за съмнения спрямо Черноморския младежки център.

- От "Възраждане" сме принципни и последователни и още в началото през 2023 година, когато започна самият проект по програма, финансирана по Плана за възстановяване и устойчивост бяхме резервирани относно дейностите на този Младежки черноморски център. На комисия стана ясно, че имаме ново остойностяване на самия проект. Цената е завишена в пъти, а срокът за изпълнение : 30-сти юни, е под въпрос да бъде спазен. Общината е питала водещата организация дали срокът може да бъде удължен или проектът да бъде изграден етаж по етаж, става въпрос за бившето училище в "Аспарухово" - "Мара Тасева", нямаха отговор. Вкараха точката още януари месец на общински съвет, още там дебатирахме. На комисия „Финанси и бюджет“ попитахме какви са разходите, направени за центъра. Месечното възнаграждение на 10 души е било в размер на 20 хиляди евро, което е недопустимо. Поискахме доклад, но в него не става ясно какви точно дейности са извършени. А най-притеснителното в самия доклад е дейност, свързана със сексуално образование през НПО-тата в училищата.

