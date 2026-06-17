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Губернаторът на Брянска област: Дрон атакува автобус с детски футболен отбор от Беларус

17.06.2026 / 13:40 1

Пиксабей, илюстративна

Украински военни са атакували с дрон от самолетен тип в Брянска област автобуса на детски футболен отбор от беларуския град Гомел, който пътувал към Геленджик, съобщи изпълняващият длъжността губернатор на граничещия с Украйна руски регион Егор Ковалчук, цитиран от Ройтерс.

"Въоръжените сили на Украйна, като използваха дрон от самолетен тип атакуваха автобуса на гомелския детски футболен отбор, отиващ на почивка в Геленджик", се казва в съобщението, публикувано в канала на Ковалчук в Макс, пише БТА.

При удара е била убита една жена. Ранени са седем души, сред които пет деца. Пострадалите, един от които е в тежко състояние, са откарани в болница и получават медицинска помощ, допълни Ковалчук.

В автобуса е имало общо 44 души, включително 28 деца, които отивали на почивка в Геленджик - руски черноморски курорт в Краснодарския край.

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Коментари
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kris (преди 1 час)
Рейтинг: 622966 | Одобрение: 122066
Чудя се колко още ще ги търпи Путин тия уроди.....? Крайно време е да им унищожи държавичката, че да мирясаме всички.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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