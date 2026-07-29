Губернаторът на Варна остро осъди вандалската проява спрямо паметника на жертвите на комунизма

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Областният управител на Варна Марио Смърков категорично осъжда поредните вандалски прояви срещу паметници на територията на града.

„Посегателството върху паметниците не е просто акт на вандализъм - то е посегателство срещу историческата памет, културното наследство и достойнството на обществото. Подобни действия са недопустими и не могат да бъдат подминавани с безразличие.", заяви областният управител.

Той призова компетентните институции - Община Варна и органите на МВР - да предприемат своевременни и ефективни действия както за установяване и санкциониране на извършителите, така и за предотвратяване на подобни прояви в бъдеще.

"Опазването на обществените паметници е обща отговорност, но институциите носят водещата роля в гарантирането на обществения ред и защитата на културното ни наследство.“, коментира Марио Смърков.

Областна администрация Варна заявява своята категорична позиция, че обществото не бива да допуска безнаказаност при подобни прояви. Уважението към историята и опазването на паметниците са въпрос на обществена зрялост, законност и отговорност.

Редактор "Екип на Петел",

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