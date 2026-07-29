Губернаторът на Варна остро осъди вандалската проява спрямо паметника на жертвите на комунизма
Булфото
Областният управител на Варна Марио Смърков категорично осъжда поредните вандалски прояви срещу паметници на територията на града.
„Посегателството върху паметниците не е просто акт на вандализъм - то е посегателство срещу историческата памет, културното наследство и достойнството на обществото. Подобни действия са недопустими и не могат да бъдат подминавани с безразличие.", заяви областният управител.
Той призова компетентните институции - Община Варна и органите на МВР - да предприемат своевременни и ефективни действия както за установяване и санкциониране на извършителите, така и за предотвратяване на подобни прояви в бъдеще.
"Опазването на обществените паметници е обща отговорност, но институциите носят водещата роля в гарантирането на обществения ред и защитата на културното ни наследство.“, коментира Марио Смърков.
Областна администрация Варна заявява своята категорична позиция, че обществото не бива да допуска безнаказаност при подобни прояви. Уважението към историята и опазването на паметниците са въпрос на обществена зрялост, законност и отговорност.
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