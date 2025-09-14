Губернаторът на Юта оповести детайли, свързани със заподозрения за убийството на Кърк

Кадър Youtube

Мъжът, арестуван за убийството на американския консервативен влиятелен активист Чарли Кърк, е имал романтична връзка с транссексуален съквартирант и е описан от семейството си като левичар. Това съобщи губернаторът на Юта, потвърждавайки подробности, които се очаква да доразпалят горещия национален дебат по повод убийството, посочва БТА.

Спенсър Кокс съобщи пред CNN, че съквартирантът на заподозрения за убийството Тайлър Робинсън е мъж, правещ преход към женски пол.

"Партньорът на Робинсън беше изключително кооперативен и е нямал е представа, че това се случва. В момента работи с разследващите", добави губернаторът на Юта.

Кокс продължи, като подчерта, че все още не е ясно дали преходът на партньора е бил част от мотивацията на предполагаемия стрелец да убие Кърк, близък съюзник на американския президент Доналд Тръмп.

Няколко американски медии съобщиха вчера за връзката на Робинсън с трансджендър, което предизвика гнева на крайни десни активисти.

Лора Лумер, която води консервативен подкаст с влияние върху президента Доналд Тръмп, публикува вчера няколко пъти информация за тези теории, като се чудеше открито дали "има транс терористична клетка, която е подготвила Тайлър Робинсън".

"Време е да определим транс движението като терористично движение", написа Лора Лумер.

Илон Мъск, най-богатият човек в света и собственик на X, препубликува пост на човек, който се застъпва за забрана на хормоналната терапия за транссексуални.

"Абсолютно", написа Мъск в едносричен отговор.

Кърк, който беше застрелян в сряда по време на лекция в университетски кампус в Юта, беше силен критик на движението за правата на транссексуалните.

