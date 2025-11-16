Губите 2 хиляди лева на Черен петък с елементарна уловка

Пиксабей

Колко ще похарчат българите за този Черен петък?

През тази година българските потребители се очаква да похарчат над 110 млн. лв. за "Черния петък" – сума с 10% по-голяма от миналата година, сочат данни на Асоциацията за защита на потребителите (АЗП), цитирано от БТА. Въпреки мащаба на пазаруването, което ще достигне кулминация на 28 ноември, експертите предупреждават, че кампанията се превръща в "Ден на черните измами".

Средната сума, която ще похарчи всеки пазаруващ, е около 550 лв., като най-предпочитани са дрехите, обувките и електрониката, а отстъпките средно са между 30 и 50%.

УЛОВКАТА: Две цени и завишаване преди намаление

Основната опасност за потребителите идва от подвеждащи търговски практики, посочва Пейо Майорски, председател на АЗП. Най-вече нарушенията се наблюдават при интернет пазаруването.

"Пазаруването покрай тази кампания може да се превърне за някои в ден на черните измами и заради двете цени в лева и евро", посочва той.

Схемата работи така: В някои физически и онлайн магазини постепенно завишават цените си във времето преди "Черен петък".

След това предлагат "голяма" отстъпка, но върху цена, която е по-висока от действителната.

Майорски е категоричен: "Винаги трябва да гледаме цената в лева и евро, а не процентите, които ни дават, защото там е уловката."

Губите до 2000 лв. при некоректни търговци

Експертът предупреждава, че сумите, които се губят при подобни измамни сделки, стигат до 2000 лв., особено за по-скъпа техника. Други потребители са пострадали, след като са поръчали стока с голямо намаление, но са получили нещо различно или с много лошо качество.

Съветите на АЗП:

Събирайте информация за цените предварително.

Заложете на проверени сайтове, които са се утвърдили.

Винаги четете внимателно правилата на промоциите и ситния шрифт.

При онлайн покупки имате право на 14-дневен период за размисъл за връщане на продукта.

Внимание при "стоков кредит" и онлайн сигурността

Пейо Майорски съветва да бъдете особено внимателни, ако ви предложат "стоков кредит", особено ако той е обвързан с допълнителни такси като застраховка. "Потребителят не е задължен да приеме" допълнителните услуги.

За сигурно онлайн пазаруване, АЗП препоръчва:

Пазарувайте от магазин, който познавате или сте проучили.

Проверете линка: в адреса трябва да има S (https), както и символ катинарче.

Ако пазарувате от некоректен търговец, оспорете плащането пред банката (най-добре писмено).

Какво да направите, ако станете жертва на измама?

При съмнение за измама, Асоциацията за защита на потребителите съветва хората да подават сигнали в "Икономическа полиция" и в Комисията за защита на потребителите (КЗП).

