Губите 40 лева на всеки 5 хиляди обърнати в евро, ако не е през банка

Треската преди еврото достигна своя пик. В последните дни на декември ще чистим кеша в левове по магазини, чейнджбюра и банки.

От месеци пред обменните бюра се вият опашки, въпреки че сделката излиза неизгодна в сравнение с това да вкараме българските пари в банка и така автоматично да се превалутират в евро на 1 януари.

С вчерашна дата курсът „продава“ на евро в обменните бюра бе 1.989, или след закръгляне 1.99 лева. Има огромно търсене на евро и ножицата с курс „купува“ за единната европейска валута е над 3 стотинки. Така за 5000 лева в чейнджбюро ще получите 2522,70 евро. А ако вкарате същата сума по банковата си сметка, в първия ден на новата година ще разполагате с 2556,40 евро. Хората, избрали този начин да се сдобият с новата валута, в конкретния пример ще са на плюс с над 40 лева. Спестената сума става над 80 лева при 10 000 лева и над 120 лева при 15 000 лева, пише Марица

Банките ще приемат левове на каса без такса буквално до последния работен ден ​- 30 декември. Банкоматите с депозитна функция също са вариант. Има обаче две важни уточнения - и двете опции са лесни за хора, които имат сметка в конкретна банка и довнасят по нея. Ако обаче някой реши да си отвори нова сметка и да стане клиент на друга банка, го чака бавно и тегаво обслужване и попълване на поне три страници документи. В тях, освен данните по лична карта, ще трябва да обяснява какъв е професионалният му статус (служител, студент, пенсионер, собственик на бизнес, безработен или на свободна практика), откъде се е сдобил с парите (заплата, стипендия, пенсия, дивиденти, наем хонорар, социални плащания и др.). Трябва да докладва също като ориентир общата месечна сума, която обичайно получава - до 10 000 евро или повече.

При вкарване на суми над 9779 лева /равностойността на 5000 евро/ ще ви питат също и дали имате продадени имоти, печалби от лотария или хазарт, сделка с превозно средство и дали при развод има сключено споразумение, което носи доходи. Съвсем отделна е декларацията по Закона за мерките срещу изпирането на пари. Там ще ви нищят дали сте заемали публични длъжности в последната една или повече години.

И да - най-лесното обяснение за пред банката е, че парите са от наследство или от спестявания. Но това няма да спре другите въпроси - ако сумата е наследена, според документите на финансовите институции, трябва да се посочи годината на придобиване и кой ви я е завещал. Ако напишете „спестявания“, трябва да опишете периода, в който са натрупани, както и източника им. Същото ви чака, ако отговорите „от заплати“ - ще ви попитат и за работодателя, и за периода.

И за чейнджбюра, и за банки важи едно и също правило - ще ви искат декларация за произход на средствата при сума, равна или надвишаваща 9779 лв.

И с банкоматите с депозитна функция не е по-просто. Граждани съобщават, че машините често са на пауза и не приемат вноски, защото заради наплива касетите им са пълни с пари.

Важно е да се знае, че няма универсално правило докога можем да ползваме банките и банкоматите им с депозитна функция за чистене на левов кеш. Всяка банка има свои вътрешни правила и срокове. Така например депозитните банкомати на УниКредит Булбанк ще приемат вноски в левове до 10:00 ч. на 30 декември 2025 г. След това функцията временно ще бъде спряна, а в първите дни на януари 2026 г. отново ще бъде активна, но вече само за евробанкноти. От януари до края на юни 2026 г. клиентите на тази банка ще могат да внасят левови суми само на каса. Допълнителна такса няма да има, както е по закон.

За ОББ обаче е различно. Всички техни банкомати с депозитна функция ще приемат левове до края на януари догодина. Дотогава и в магазините ще можем да се разплащаме с двете валути - левове и евро.

Има и трети вариант за чистене на кеша до края на годината - ударно пазаруване. Магазините за техника и уреди за домакинството очакват голям щурм в дните около Коледа. Периодът винаги е бил натоварен, защото хората обичат да си подаряват за светлия празник нов хладилник, печка или смарттелевизор, а и по това време на годината валят промоции. Но този път напливът от клиенти ще е двойно по-голям именно за да се отърват от останалите левове у дома, убедени са търговците.

