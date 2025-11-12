Гугъл: Избягвайте обществени Wi-Fi мрежи, вземат банковите ви данни

Пиксабей

В най-новия си доклад „Behind the Scenes” от октомври 2025 година относно текстови измами, засягащи Android устройства, Google издаде строго предупреждение, в което призовава потребителите на смартфони да избягват обществените Wi-Fi мрежи, когато това е възможно, предаде Факти.

Това предупреждение се подсилва от факта, че Google отбелязва тревожния факт, че 94% от потребителите на Android са изложени на риск от атаки чрез съобщения, които сега се описват като сложна глобална дейност, причиняваща опустошителни финансови и емоционални щети.

Загрижеността на Google, която отразява по-ранно предупреждение от TSA през юли, произтича от фундаменталната несигурност на тези мрежи. Обществените горещи точки често са некриптирани и лесно могат да бъдат експлоатирани от хакери, предимно чрез атаки от типа „man-in-the-middle“ (MitM). При този тип атаки злонамерен хакер се вмъква между вашия телефон и уеб сървъра, което му позволява да прихване чувствителна информация, като например банкови данни. Допълнителна заплаха е създаването на „зли близнаци“ – нелегитимни мрежи, които имитират легитимни мрежи, като „Airport Free Wi-Fi“, предназначени да подмамят потребителите да се свържат с тях.

Въпреки това, предпазливата позиция на Google и TSA среща пряка опозиция от Федералната търговска комисия (FTC). FTC твърди, че общественото възприятие за широко разпространена опасност е остаряло, като заявява, че в миналото рисковете са били високи, защото уебсайтовете не са имали криптиране. Днес FTC поддържа тезата, че повечето уебсайтове вече използват HTTPS криптиране, което кодира данните, за да ги предпази от шпионаж. Според FTC това широко разпространено криптиране прави свързването чрез обществена Wi-Fi мрежа като цяло безопасно.

Това несъгласие поставя потребителите пред ясен дилема: да дадат приоритет на удобството, основавайки се на уверенията на FTC за съвременната сигурност на уебсайтовете, или да се вслушат в изричните предупреждения на Google и TSA за продължаващите уязвимости на самите некриптирани мрежи и разпространението на сложни атаки на мрежово ниво.

