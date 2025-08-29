Гугъл: Сменете паролата си на Gmail

Пиксабей

Google бие тревога за 2.5 млрд. потребители на Gmail. Компанията твърди, че хакерите засилват фишинг кампаниите и опитите за кражба на потребителски данни, а повечето хора са твърде уязвими, защото рядко променят паролите си. Ако не сте актуализирали паролата си за Gmail през тази година, сега е моментът да го направите.

В скорошно предупреждение за сигурност Google отбеляза, че откраднатите или компрометирани пароли са причината за голяма част от успешните превземания на акаунти: 37%. Тази статистика е достатъчно лоша, но се утежнява от факта, че 64% от потребителите не актуализират редовно паролите си.

Нападателите се представят за поддръжка на Google както в имейли, така и в телефонни обаждания, подмамвайки хората да кликнат върху фалшиви линкове за вход или да споделят кодове за двуфакторна автентификация (2FA) по телефона. Веднъж щом това се случи, атакуващите могат да заобиколят защитите и да ви блокират достъпа до собствения ви акаунт.

Google казва, че решението започва с основните неща: променете паролата си сега и я променяте периодично. Препоръчва се и преминаване към криптографски ключове - данни за влизане, базирани на биометрични данни като отпечатък от пръст или разпознаване на лице, или дори PIN код на устройството.

Освен паролите, Google също така предлага да се откажете от 2FA чрез SMS в полза на приложение за удостоверяване. SMS кодовете могат да бъдат прихванати или извлечени от вас чрез социално инженерство, докато приложенията за удостоверяване генерират еднократни кодове, които атакуващите не могат лесно да откраднат, пише Android Police, цитира Мобил България

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!