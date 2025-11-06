Гугъл Мапс пуска нова функция за лентата на пътя

Кадър Гугъл

Макар навигацията с Google Maps да работи добре, указанията винаги могат да бъдат по-прецизни. Ако сте уморени да пропускате завои и изходи от магистралата, защото сте в грешната лента, Google пуска нещо, което може да ви се стори интересно, предаде Мобил България.

В близко бъдеще Google Maps ще вгради функция, наречена „навигация по ленти в реално време“, в автомобили, оборудвани с вграден Google. Както подсказва името, навигацията по ленти в реално време ще адаптира навигацията въз основа на лентата, в която се движите.

Например, ако сте в най-лявата лента, а изходът ви е вдясно, функцията ще го засече и ще ви предупреди чрез аудио и визуални сигнали да смените лентата. Тя работи, като използва маркировките на лентите и пътните знаци, заснети от предната камера на колата ви. След това изкуственият интелект анализира тези кадри и ги интегрира с навигацията на приложението Maps в реално време, предоставяйки персонализирани указания.

Polestar 4 ще бъде първият автомобил с вграден Google, който ще разполага с тази функция, в САЩ и Швеция. Google заявява, че планира да разшири функцията за повече типове пътища и автомобили, тъй като си партнира с повече автомобилни производители.

