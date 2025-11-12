Гугъл инвестира 5,5 милиарда евро в Германия

Кадър The Pancake of Heaven, Уикипедия

Google, част от Alphabet, ще инвестира 5,5 млрд. евро в Германия през следващите години в стремежа си да разшири капацитета на инфраструктурата и центровете за данни в най-голямата икономика в Европа, съобщава Ройтерс, цитирайки представители на компанията и правителството на страната, предаде Инвестор..

Планът включва нов център за данни в Дитценбах, град близо до Франкфурт, както и разширяване на обекта на американската компания в град Ханау, в централната германска провинция Хесен.

Мариане Яник, вицепрезидент на Google Cloud Northern Europe, заяви пред Ройтерс, че инвестицията, която ще бъде реализирана в периода 2026-2029 г., ще включва 100 души, работещи съответно в Дитценбах и Ханау.

Филип Юстус, ръководителят на Google за Германия, заяви, че планът вероятно ще осигури общо 9000 косвени работни места в региона.

„Икономическият мултипликаторен ефект от тази инвестиция ще бъде значителен“, подчерта той.

Министърът на финансите на страната Ларс Клингбайл заяви, че инвестиционният план на Google е „наистина важен сигнал за Германия като бизнес място“, който следва партньорство в областта на изкуствения интелект на стойност 1,2 млрд. долара между Deutsche Telekom и Nvidia, обявено миналата седмица.

Германия се опитва да привлече инвеститори и да стимулира затруднената си икономика, която страда от високи разходи и тромава бюрокрация.

Клингбайл спомена създаването на огромен извънбюджетен инфраструктурен фонд, който да стимулира развитието на Германия като бизнес дестинация, добавяйки, че за инвестицията на Google няма да се предоставят държавни субсидии.

„Средствата са налични от няколко седмици и наблюдаваме значителен интерес и търсене. Нашата ясна цел е да модернизираме страната си и да развием нейната икономика“, подчерта още министърът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!