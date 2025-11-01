Гугъл иска селфи и лична карта за доказване на възрастта

Пиксабей

Google започна активно да внедрява нова система, базирана на изкуствен интелект, за проверка на възрастта на потребителите директно в Play Store. Новата функция задължава хората да доказват възрастта си, когато се опитват да изтеглят приложения с възрастови ограничения, пише kaldata.com.

Системата вече е позната от Google Search и YouTube, но сега навлиза и в магазина за приложения.

Проверката се изисква от всеки, който иска достъп до такова съдържание, без значение каква е действителната му възраст.

Процесът на удостоверяване предлага няколко опции. Потребителите могат да качат сканирано копие на свой документ за самоличност (паспорт или шофьорска книжка) или да използват банкова карта.

Друг вариант е да си направят селфи. Тук се намесва изкуственият интелект, който анализира снимката, за да определи приблизителната възраст.

Предлага се и верификация чрез услуга на трета страна, като verifymy.ya. При този метод Google анализира имейл адреса на потребителя и го сравнява с данни от други сайтове и приложения, където той вече е използван, за да се определи възрастта. Ако тази автоматична проверка се провали, потребителят отново ще бъде насочен към качване на документ или селфи.

Ако проверката не бъде завършена успешно, достъпът до съответните приложения с ограничения ще бъде блокиран.

Към момента тази функция е в бета-тестване и е активна само в ограничен брой региони.

Тези мерки не са случайни. Те са в отговор на ново законодателство в няколко щата в САЩ, като Тексас, Юта и Луизиана, които приеха закони, изискващи строга проверка на възрастта за достъп до определени онлайн услуги. В Тексас новите правила влизат в сила от януари следващата година, а в Калифорния се очаква това да стане през 2027 г.

