Гугъл изпревари Apple с капитализация от 4 трилиона долара

Още един технологичен титан току-що се присъедини към клуба от 4 трилиона долара.

В понеделник Alphabet стана четвъртата компания, достигнала оценка от 4 трилиона долара, което свидетелства за огромния шум около изкуствения интелект, който изстреля мега-капитализационните технологични компании в стратосферата. Акциите ѝ се повишиха с до 2%, преди да засегнат ръстовете си, предаде Бизнес Инсайдер.

Alphabet се присъединява към Nvidia, Microsoft и Apple в елитния клуб на най-ценните компании в света.

Скокът му до рекордни върхове в понеделник дойде, след като Apple обяви, че е избрала Gemini на Google, за да захранва функциите с изкуствен интелект на производителя на iPhone в своите устройства.

„Apple и Google сключиха многогодишно сътрудничество, в рамките на което следващото поколение Apple Foundation Models ще бъде базирано на моделите Gemini и облачната технология на Google. Тези модели ще помогнат за захранването на бъдещи функции на Apple Intelligence, включително по-персонализирана Siri, която ще се появи тази година“, се казва в изявление на компаниите.

CNBC съобщи по-рано новината за сделката.

Търсачният гигант пусна на пазара най-новия си модел Gemini 3 с изкуствен интелект, който получи възторжени отзиви. Постиженията изпревариха конкурентните модели на OpenAI и други конкуренти, които се опитваха да отслабят господството на Google.

Предимството на Google в пълното внедряване на технологии е и спечелването на доверието на инвеститорите. Това показва, че собствените им TPU чипове се превръщат в по-голяма заплаха за монопола на Nvidia върху AI чиповете , докато Google има огромно разпространение на AI чрез Търсене, YouTube и други популярни продукти.

Последният скок на акциите на Alphabet бележи и първия път, когато компанията надминава оценката на Apple от седем години. Пазарната капитализация на Apple се движеше около 3,8 трилиона долара в понеделник.

Пазарната капитализация на Alphabet надмина тази на Apple за първи път от 7 години

Акциите на компанията майка на Google скочиха с 65% през 2025 г., а от началото на годината акциите са се повишили с 3%.

