Гугъл пуска най-голямата промяна за всички времена: Традиционната търсачка отива в историята

Традиционните резултати с линкове остават в историята

Технологичният гигант Google обяви най-мащабната трансформация на своята търсачка от четвърт век насам, съобщават от компанията по време на годишната си конференция за разработчици. Традиционните резултати от търсенето, изградени от списъци с десетки връзки към уебсайтове, постепенно ще отстъпят място на изкуствен интелект, който ще синтезира информацията и ще изпълнява задачи вместо потребителите.

Класическата лента за търсене се превръща в динамичен диалогов прозорец, способен да обработва дълги и сложни заявки. Системата вече позволява на хората да задават уточняващи въпроси, да качват изображения или видеоклипове, както и директно да прехвърлят файлове от други раздели на браузъра Chrome, предаде Дунав мост

Според представените данни, новите AI функции за обобщаване на резултати вече достигат до над 1 милиард потребители месечно в глобален мащаб. Навлизането в следващата фаза обаче предвижда пълна промяна в потребителските навици – хората ще разговарят с алгоритъма, вместо да въвеждат изолирани ключови думи.

Ръководителят на отдела за търсене Елизабет Рийд: "Това е най-значимата актуализация на лентата за търсене от повече от 25 години."

Ключова иновация в новата екосистема са AI агентите за търсене. Те функционират денонощно и могат да изпълняват специфични дългосрочни задачи. Според презентацията на разработчиците, ако потребител зададе критерии за търсене на апартамент под наем, агентът ще сканира пазара и ще изпраща известия само при поява на подходящи обяви.

Възможностите се разширяват и към директни резервации. Системата ще може сама да проверява цени и свободни места в ресторанти или козметични студиа, като в определени случаи ще осъществява контакт с бизнеса от името на клиента. Тази функционалност се очаква да стартира поетапно през лятото на 2026 година, първоначално на територията на САЩ.

Технологичните издания TechCrunch и VentureBeat отбелязват, че архитектурната промяна на практика слага край на традиционното навигиране между различни сайтове. Захранването на новите процеси е поверено на модела Gemini 3.5 Flash AI, който е специализиран в решаването на проблеми чрез агенти.

Разработчиците планират и интеграция на специализираната платформа Google Antigravity. Целта е търсачката да генерира самостоятелни интерактивни визуализации, графики и миниприложения в реално време – например персонализиран фитнес тракер с карти за джогинг или табло за планиране на събития. Пълното разгръщане на тези функции ще бъде достъпно първоначално за платените абонати на компанията.

