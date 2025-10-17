Гумаджия: Ако гумите ви са с перфектен грайфер над 8 години нямате право да ги карате

Пиксабей

Законът за движение по пътищата е ясен: в периода от 15 ноември до 1 март моторните превозни средства трябва да бъдат оборудвани със зимни гуми или с гуми, чиято дълбочина на протектора е не по-малка от 4 милиметра, пише Блиц.

Никъде в нормативната уредба не се споменава максимална възраст или срок на годност. Това означава, че ако вашите 6, 7 или 8-годишни зимни гуми имат грайфер над 4 мм, формално вие сте изрядни пред КАТ и не могат да ви глобят за тях.

Какво казва здравият разум (и експертите)?

Тук нещата са коренно различни. С времето каучуковата смес, от която са направени гумите, губи своите свойства. Тя се втвърдява, губи еластичност и сцеплението ѝ с пътя, особено при ниски температури, драстично намалява.

До 5 години: Ако са съхранявани правилно (на хладно, тъмно и сухо място), гумите се считат за напълно годни и запазили качествата си.

Между 5 и 8 години: Това е "сивата зона". Гумата започва осезаемо да губи своите качества. Дори да изглежда перфектно и да има дълбок грайфер, нейният спирачен път е по-дълъг, а поведението ѝ на сняг и лед е компрометирано. Можете да ги използвате, но с повишено внимание.

Над 8 години: Рискът става неоправдан. Повечето производители и сериозни сервизи препоръчват задължителна подмяна. Дори гумата да не е ползвана и да е стояла в мазето, химическите процеси в нея са напреднали до такава степен, че тя вече е опасна. По повърхността ѝ може да се появят микропукнатини, които са ясен знак, че е време за смяна.

Как да проверите на колко години са гумите ви?

Намерете DOT номера, който е изписан на страницата на всяка гума. Последните четири цифри показват седмицата и годината на производство. Например, ако видите "2520", това означава, че гумата е произведена през 25-ата седмица на 2020 г.

В заключение: Законът ви позволява да карате със стари гуми, но физиката е безкомпромисна. Заради вашата собствена безопасност и тази на останалите на пътя, не правете компромис и сменете всяка зимна гума, по-стара от 8 години, дори законът да не ви задължава.

