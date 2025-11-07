"Гунвор" се отказва от "Лукойл"

Пиксабей

Швейцарската търговска компания Gunvor обяви, че оттегля предложението си да закупи чуждестранните активи на руската енергийна компания „Лукойл“, след като Министерството на финансите на САЩ определи компанията за „марионетка на Кремъл“ и даде ясно да се разбере, че Вашингтон се противопоставя на сделката.

Решението провали най-голямата сделка в историята на Gunvor и подчерта усилията на САЩ да изолират Русия чрез санкции и да ограничат приходите, които Москва използва за водене на войната в Украйна.

„Президентът Доналд Тръмп бе ясен, че войната трябва да приключи незабавно. Докато Владимир Путин продължава безсмислените убийства, марионетката на Кремъл – Gunvor – никога няма да получи лиценз да оперира и печели“, заяви Министерството на финансите на САЩ в публикация в платформата X, предаде БГНЕС.

Директорът по корпоративни въпроси на Gunvor Сет Пиетрас определи изявлението на американското ведомство като „напълно погрешно и невярно“ и подчерта, че компанията ще търси начини за изясняване на това недоразумение. „Междувременно Gunvor оттегля предложението си за международните активи на „Лукойл“, добави той, цитиран от Ройтерс.

Вашингтон наложи санкции срещу „Лукойл“ миналия месец с цел да ограничи приходите на Русия. След обявяването им руската компания потвърди, че е приела оферта от Gunvor за закупуване на нейните активи извън страната.

Сделката между Gunvor Group Ltd. и „Лукойл“ се състоеше в продажбата на холдинговото дружество LUKOIL International GmbH, което контролира редица активи в Европа, включително „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“.

Gunvor е един от най-големите независими търговци на енергийни суровини в света. Създадена е през 2000 г. от шведа Торбьорн Тьорнквист и Генадий Тимченко, близък до Кремъл. Това дълго време поражда основателни въпроси за връзки с Москва.

Още преди оттеглянето на Gunvor, анализатори предупреждаваха, че сделката ще бъде изключително трудна за реализиране, тъй като надхвърля значително финансовите възможности на швейцарската компания.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!