Гурбетчии от Родопите ядат хляб, кренвирши и бира в Германия, връщат се със 100 хиляди евро и купуват апартаменти

Много гурбетчии влагат изкараните от работа в чужбина пари в имоти в родните си места, разказаха брокери. Затова в Родопите пазарът на жилища е доста активен. Строителни предприемачи изграждан нови кооперации, а търсенето е голямо. 70 на сто от купувачите в района са гурбетчии, показват наблюденията на брокери на недвижими имоти и строителни предприемачи, които продават директно на клиентите.



Много хора от района на Родопите заминават да работят за няколко години в чужбина - търпят лишения, ползват квартира с по няколко души в нея. Живеят скромно, купуват предимно хляб, кренвирши и бира. Целта им е да спестя 100 хил. евро и се връщат у дома, за покупка на имот. Но след това са им необходими още пари и отново заминават на гурбет.



В резултат за апартаментите в новите кооперации бързо намират купувачи. Активно строителство има не само в Кърджали, а и в съседните големи градове. Хора с повече от пет апартамента вече не са рядкост. Голямото търсене вдига цените и на жилищата в стари панелни сгради, като цените им са над 1200 евро за квадратен метър. Активно е и търсенето на селски къщи в района на Родопите, пише "Труд".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!