Гурбетчии се върнаха в България: 10 000 евро заминават за 2 седмици

Булфото

Някои са тук още от юли, други вече си тръгнаха, трети тепърва пристигат. Кърджалийският регион е пълен с гурбетчии.

Личи по трафика, заведенията, сделките с имоти, че дори по препълнените контейнери по селата.

„Много пари вървят у дома. Всичко спестено се топи като пенсия на старец в аптека“, обрисува интересно картината 45-годишен мъж.

Ваканция в родния край след много работа в Нидерландия.

„Едно 10 000 евро ще заминат за две седмици. Почивка, жена, деца, искане, угаждане, това е положението. Ако ги сметнем иначе, скоростта на изчезването на парите е 30 евро в час“, допълва нашенецът, цитиран от 24rodopi.com .

