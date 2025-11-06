Гутериш: Не успяхме да ограничим затоплянето на планетата под 1,5 °C

снимка: МС

Светът „не успя“ да изпълни обещанието си да ограничи затоплянето под 1,5 °C, заяви генералният секретар на ООН Антонио Гутериш пред световните лидери в Бразилия.

Той предупреди за по-големи разходи и разрушения за всяка нация, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

На срещата на лидерите в Белем преди климатичните преговори COP30 Гутериш посочи, че десетилетия на забавяне и отричане означават, че „не сме успели да гарантираме, че ще останем под 1,5 градуса“ затопляне от прединдустриалната ера, което е най-амбициозната цел на Парижкото споразумение.

„Това е морален провал – и смъртоносна небрежност“, каза той, добавяйки, че светът все още може да сведе до минимум щетите с ускорени действия като постепенното премахване на изкопаемите горива.

