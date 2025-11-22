Гутериш: Териториалната цялост на Украйна трябва да бъде уважавана

снимка: МС

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш коментира американския план за прекратяване на войната в Украйна, предаде АФП.

Според него всеки мирен план за Украйна трябва да спазва резолюциите на ООН, подкрепящи териториалната цялост на страната.

"Говорим за нещо, което е в медиите и което не е представено официално от Съединените щати или някой друг. За нас мирното решение за Украйна отговоря на тези принципи и трябва да спазва резолюциите на Общото събрание на ООН, в които ясно е посочено, че териториалната цялост на Украйна трябва да бъде уважавана", каза той, цитиран от БНР.

Гутериш говори на пресконференция в Йоханесбург в навечерието на срещата на Г-20.

Мирният план на Съединените щати, чието съдържание изтече в медиите, предвижда териториални отстъпки на Украйна пред Русия.

По-рано стана ясно, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е дал на Украйна срок до следващия четвъртък, 27 ноември, за да се съгласи с "мирния план", предложен от американската страна.

От своя страна президентът на Русия Владимир Путин каза, че американският план може да "положи основата" за мирно споразумение с Украйна.

По думите му руската армия ще завземе още територии, ако Украйна отхвърли плана на САЩ - заплаха, която е отправял многократно и преди.

