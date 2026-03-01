Гутериш: Ударите в Близкия изток могат да отключат неконтролируем хаос

Кадър Youtube

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш отправи сериозно предупреждение, че военните действия в Близкия изток носят риск от необратими последствия. Изявлението му дойде по време на извънредно заседание на Съвета за сигурност, свикано след размяната на удари между САЩ, Израел и Иран, посочва Евроком. Гутериш подчерта, че регионът е изключително нестабилен и всяка грешка може да бъде фатална.

„Военните действия носят риск да запалят верига от събития, която никой не може да контролира в най-нестабилния регион на света“, заяви той пред дипломатите.

Това не е първият път, в който генералният секретар алармира за опасността. Още през миналата година ООН призова за спиране на военните действия, когато напрежението между Израел и Иран ескалира до критични нива.

Ситуацията остава напрегната след поредица от сблъсъци. През юни 2025 г. светът стана свидетел на най-интензивната конфронтация между Тел Авив и Техеран, включваща масиран ракетен обстрел. Гутериш многократно е описвал тази динамика като кървав цикъл на отмъщение, който води държавите към пропаст, вместо към дипломатическо решение.

Напрежението се покачи допълнително след последните информации за американската позиция. Западни издания съобщиха в края на февруари, че президентът Доналд Тръмп е обмислял да нареди удари срещу ирански цели. Подобни действия увеличават риска от пълномащабна война, въпреки опитите на международната общност да наложи трайно примирие в засегнатите зони като Газа.

Гутериш завърши с призив за сдържаност, подчертавайки, че дипломатическите канали трябва да останат отворени на всяка цена.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!