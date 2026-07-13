Гутериш към САЩ и Иран: Атаките трябва да спрат

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Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш отправи призив към САЩ и Иран да спрат ескалацията на конфликтите в Близкия изток и да се върнат на масата за преговори.

Той спомена американските атаки срещу Иран и ударите на Иран срещу кораби в Ормузкия проток, както и срещу съюзници на САЩ в региона на Персийския залив.

"Тези атаки трябва да спрат", заяви говорителят на Гутериш - Стефан Дюжарик, в изявление, цитирано от БГНЕС.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира проваленото споразумение с Иран.

"Те се съгласиха вчера на идеална сделка за нас. Отстъпиха за всичко. След това напуснаха стаята и в рамките на един час изстреляха дрон по кораб", каза президентът в интервю за телевизионния канал NBC News.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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