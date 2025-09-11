Гуцанов с извънредна новина за швейцарското правило и реформата в пенсиите

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Швейцарското правило за пенсиите няма да отпадне, тъй като носи изключително важна стабилност. Що се отнася до пенсионната реформа, аз мисля, че може да говорим за надграждане на пенсионната система, но не и за реформа. Това са две различни неща. Това е една от най-консервативните, може би най-консервативната система, и трябва да се пипа много внимателно и много умерено, защото тя касае всеки един човек от първия ден работен до последния на пенсионирането.

Това заяви Борислав Гуцанов.

Трябва да има предсказуемост за това. Считам, че първо увеличаване на пенсионната възраст изобщо не трябва да се коментира в България. Първо, ние не сме достигнали 2037 година, когато трябва да станем на 65 години пенсионна възраст, и за мъже, и за жени. Има 12 години дотогава, продължи той.

Второто, което е за жалост, средната продължителност на живот в България е много ниска. На мъжете около 70 години, на жените, вие сте малко по-привилегеровани, от две години. Но това е нищо на фона на средната продължителност на живот в Европа. Тоест ние не можем да искаме да увеличаваме възрастта за пенсиониране при тази продължителност на живота, заяви още в „Лице в лице“ социалният министър.

