Гюнер Тахир: Контрапротестите са по-скоро като подкрепа за Пеевски

Кадър bTV

12 години българският народ протестира против факта, че Делян Пеевски се опитва сам да се предложи за определен пост, а вече иска и да е премиер на държавата. Това каза в предаването на Радио Варна POST FACTUM Гюнер Тахир, председател на Националното движение за права и свободи, в контекста на организираните контрапротести от ДПС - Ново начало, в подкрепа на властта под наслов "Не на омразата".

По думите му в страната се забелязва цикличност на събитията. Той припомни за недоволството на хората през 2013 година, предизвикано от избора на Пеевски за председател на ДАНС.

При нас всичко се повтаря, защото не успяхме да положим здрави основи на демокрацията, подчерта Тахир. Той е на мнение, че именно това е причината през годините "борбата с тези, които се опитват да узурпират властта и формално я вземат с избори, да е постоянна".

Тахир изрази съмнението си по отношение на легитимността на изборите, предвид доказани нарушения в изборните протоколи и ниската избирателна активност.

Според него няма логика контрапротест в защита на кабинета "Желязков" да се прави от ДПС - Ново начало, партия, която официално, не е част от управляващата коалиция. Той определя това по-скоро като подкрепа за лидера ѝ.

Тахир прогнозира, че ще се стигне до предсрочни избори през пролетта.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!