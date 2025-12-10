Гюнер Тахир: Така Борисов може да спаси избирателите си

кадър: Bulgaria ON AIR

"ДПС-Ново начало" организира протести в повече от 20 града в страната. Демонстрациите са в подкрепа на кабинета "Желязков" и са под надслов "Не на омразата".

"Ние сме страна на абсурдите, защото е интересно, че след като партията, която тази вечер организира контрапротестите, не участва в управляващата коалиция, но явно силно я подкрепя, защото трите партии в коалицията - ГЕРБ, БСП и ИТН нямат думата", заяви председателят на Националното движение за права и свободи Гюнер Тахир в "Денят ON AIR".

По думите му някои известни фигури са повече артисти, отколкото политици.

"ГЕРБ се усетиха, че областният управител на Разград Владимир Димитров е минал към "Ново начало" след 7-8 месеца. Бойко Борисов, колкото и да е опитен, някъде е изпуснал юздите. По-добре да подадат оставка навреме и да не продължават дълго тези протести, да се отиде предсрочно на избори. Така Борисов може да спаси избирателите си", допълни Тахир за Bulgaria ON AIR.

По думите му БСП се е обезличила като партия.

"БСП в такова насипно състояние не съм виждал никога. Неслучайно ги наричат "БСП-Ново начало". От началото на 90-те години в България се върти мантра за така наречения "български етнически модел". Уморих се да обяснявам, че няма такъв модел", коментира гостът.

"Не можеш да оправдаваш действията на своите депутати като Байрам Байрам и Хамид Хамид, на които им липсват първите 7 години и да ги прехвърляш върху целия етнос. Такива хора са петно за нас - за турците и малцинствата", категоричен е Тахир.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!