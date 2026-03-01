Гюров: Ако сте в държава, която няма български консул, потърсете помощ от консулските служби на друга държава от ЕС

Снимка: Булфото

Служебният премиер Андрей Гюров даде важна информация заради ситуацията в Близкия Изток.

"Знам, че много българи в региона на Близкия изток в момента са попаднали в епицентъра на атаките и преживяват изключително напрегнати часове. Затова споделям тази информация.



Ако вие или ваш близък имате нужда от съдействие, можете по всяко време да се свържете със Ситуационния център на Министерство на външните работи на Република България.



Телефоните работят денонощно:

+359 2 948 24 04

+359 2 971 38 56

+359 893 339 616



Имейл: crisis@mfa.bg

Факс: +359 2 870 71 37"



Той заяви, че може да се потърси съдействие и директно от най-близкото българско дипломатическо представителство. Важно е да знаете и нещо друго, обърна се Гюров – ако в държавата, в която се намирате, няма български консул, имате право да потърсите помощ от консулските служби на друга държава от ЕС. Това е ваше право като европейски граждани и добави:



Още нещо важно:

Ако сте в региона, помислете за регистрация в рубриката „Пътувам за“ на сайта на МВнР:

https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo

Отнема няколко минути, но може да бъде от голяма полза при нужда от връзка с вас.

Моля, споделете тази информация, за да стигне до повече хора.

Пазете себе си и близките си. Не сте сами"

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!