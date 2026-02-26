Гюров: Очаквам безпристрастност и максимално добра организация за честни и прозрачни избори

Снимка: Министерски съвет

Очаквам от Вас безпристрастност и максимално добра организация за честни и прозрачни избори, каза служебният премиер Андрей Гюров на новите областни управители. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

На инициираната от премиера среща с тях днес бяха обсъдени всички ключови теми от процеса по подготовката на предстоящия предсрочен вот през април.

Второстепенни задачи няма, каза Гюров и посочи, че целта на служебния кабинет е да бъдат проведени изборите професионално, прозрачно и спрямо правилата. Задачата Ви е тежка и отговорна, наясно сме, че ще има много предизвикателства и сме готови да Ви подпомогнем с всичко, каквото зависи от нас, заяви още Гюров. Служебният министър-председател акцентира върху необходимостта да бъде създадена добра организация и координация.

Премиерът коментира и критиките в публичното пространство по отношение на смяната на областните управители.

Тези обвинения идват предимно от хората, които проведоха едни от най-нечестните избори в историята на страната и това беше дори санкционирано от Конституционния съд, припомни Гюров и добави - „изборът да го направим по този начин, толкова бързо и с вас тук около тази маса, е единствено с цел да осигурим професионализъм и да подсигурим добра организация за провеждане на изборите“.

В началото на тази седмица служебното правителство назначи нови 28 областни управители като освободи досега заемащите тези длъжности, припомня БТА.

