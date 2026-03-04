Гюров: Първата група български граждани от Близкия изток са на път за вкъщи

снимка: МС

Първата група български граждани от Близкия изток са на път за вкъщи, очакваме ги по-късно днес на летище "Варна", съобщи служебният министър-председател Андрей Гюров преди началото на редовното правителствено заседание.

Гюров благодари на министрите на външните работи, на транспорта и на туризма за неуморната работа в последните дни и часове, както и на техните екипи и институции, които са свързани с тази дейност, предаде БТА.

