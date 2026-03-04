реклама

Гюров: Първата група български граждани от Близкия изток са на път за вкъщи

04.03.2026 / 10:17 1

снимка: МС

Първата група български граждани от Близкия изток са на път за вкъщи, очакваме ги по-късно днес на летище "Варна", съобщи служебният министър-председател Андрей Гюров преди началото на редовното правителствено заседание. 

Гюров благодари на министрите на външните работи, на транспорта и на туризма за неуморната работа в последните дни и часове, както и на техните екипи и институции, които са свързани с тази дейност, предаде БТА. 

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 4 секунди)
Рейтинг: 187893 | Одобрение: 19618
Тия са "българите" избрали да празнуват 3 март в чужбина!!!:errm:Намусен;)

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама