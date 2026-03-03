Гюров: Свободата понякога е неудобен избор
Снимка Булфото
Министърът-председателят привлече вниманието върху себе си с това, което каза.
Служебният премиер Андрей Гюров публикува пост в своя Фейсбук профил по случай 3 март.
„Свободата е въпрос, който ни се задава всеки ден. И решение, което трябва да се отстоява.
Тя е избор - понякога неудобен.
Избор да мислим, да не мълчим, да не се страхуваме от собствената си отговорност.
Най-лесно е да приемем, че свободата е даденост. Най-трудно е да признаем, че тя зависи от нас.
Всяко поколение има своето освобождение и своето изпитание.
Понякога то идва под формата на избори. На една бюлетина. На едно решение дали ще участваш, или ще гледаш отстрани.
Свободата е действие.
На 3 март си спомняме онези, които са мечтали да бъдат свободни. Утре някой ще си спомня дали ние сме избрали да бъдем“, написа Гюров.
