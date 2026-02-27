Гюров: Високите сметки за ток и поскъпването на водата се използва за политически внушения

Булфото

Служебният премиер Андрей Гюров заяви, че темата за високите сметки за ток и поскъпването на водата се използва за политически внушения.

В последните дни получихме много сигнали от притеснени граждани относно увеличението на цената на водата и високите сметки за ток. Темата се използва за политически внушения и за прехвърляне на отговорност и затова нека да бъдем много ясни - сметките за електроенергия не са изненада, каза Андрей Гюров на брифинг в Министерския съвет, след като свика среща с ресорните министри.

Миналата година имаше няколко увеличения на цената на тока и като прибавим към това и завишеното потребление на ток през студените месеци, логично се стига до завишените сметки. Това са решения, които са взети преди сегашното управление. Същото важи и за водата. Предложението за повишаване на цената на водата е прието през декември миналата година от Комисията за енергийно и водно регулиране и то е било умишлено задържано няколко месеца, за да избухне в ръцете на служебното правителство. Това също са действия, които са предприети при предишния кабинет. Т.е. нямаме ново правителство - нови цени, имаме ново начало - нови цени, каза той, цитиран от БТА.

Аз разбирам, че това е политическият отговор, а хората са искрено притеснени за своите сметки и заради това днес свиках спешна среща с ресорните министри, които да предложат конкретни мерки за облекчение на натиска върху гражданите, посочи Гюров.

Служебното правителство не може да предприема дългосрочни мерки, но може да упражни контрол и да представи прозрачност на хората, добави той.

По думите му трябва да се уточни защо са задържани неправомерно цените на водата три месеца, за да избухнат в ръцете на служебното правителство и кой успя да координира почти всички ВиК дружества едновременно точно сега.

Относно цената на тока служебният премиер посочи, че се разчита и на гражданите да упражняват контрол върху собствените си сметки, като сравнят фактурираното количество електроенергия и това, което показва електромерът.

