Гюров и депутати в спор: Ефективно ли работи правителството

Булфото

Служебният премиер Андрей Гюров и депутати влязоха в спор дали правителството работи ефективно, за да бъде приет проектът за ново удължаване на т.нар. удължителен бюджет

Министър-председателят и народните представители взаимно си напомниха, че действието на удължителния бюджети изтича на 31 март, а след седмица НС ще се разпусне във ваканция за времето на предизборната кампания.

В рамките на блиц-контрола Андрей Гюров заяви, че е поставил задача на министрите от служебния кабинет да проведат консултации с парламентарно представените формации по приемане на бюджета и законите, свързани с получаване на четвъртото и петото плащане по ПВУ, но е срещнал отпор:.

"Ние ще проведем консултации по тези закони, както и по Закона за удължителния бюджет. Имаше покана от министъра на финансите към членовете на Комисията по бюджет и финанси за обсъждане на удължителния бюджет в Министерство на финансите. Доколкото разбирам, тази покана е била отклонена. Когато Мохамед не иска да отиде при планината, планината ще отиде при Мохамед. Тук най-важното е да свършим задачите", коментира Гюров, цитиран от БНР.

Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало" оспори обвинението.

"Не сме отклонили поканата, господин министър-председател. Поканата на Министерството на финанси не е отклонена, чета ви чата на бюджетна комисия на поканата отговарям аз пръв със следните думи "Срещите на министри с народни представители се провеждат в Народното събрание. Моля, председателя на бюджетна комисия да припомни това на министъра", след което господин Добрев казва, че министъра е добре дошъл в Народното събрание. И го кажете на министрите ви да не ни канят - да идват тука. Това е мястото където се провеждат тези срещи", коментира той.

"4 заседания остават редовни и смятам, че малко късно се сетихте, че планината трябва да ходи при Мохамед или обратно, и сега сте решили министър на финансите да води преговори. Ама ние трябва да го приемем този бюджет. Аз ви казвам, че има спорни текстове в него. По отношение на Плана за възстановяване на устойчивост трябва да убедите вашите бивши колеги от парламентарната група на Продължаване промяната-Демократична България да не бойкотират, да не саботират държавата и приемането на закон за лобизма в правна комисия, защото те го направиха и по този начин сериозно застрашават, даже лишават, страната и Министерски съвет от 440 милиона евро от Плана за възстановяване и устойчивост", допълни Александър Иванов от ГЕРБ-СДС.

Това доведе до реакция от съпредседателя на ПГ на ПП-ДБ Николай Денков, според когото се прави опит за прехвърляне на отговорността за несвършена работа.

"При положение, че им падна правителство, точно защото не могат да си прокарат през това Народно събрание бюджета, опитвайки няколко пъти те да поставят въпроса за бюджет, който едно правителство в изключително трудна ситуация след една седмица в офисите трябва да представи е мега нагло. По същия начин, ако си бяхте свършили работата за Плана за възстановяване и устойчивост миналата година, когато имахте редовно правителство, нямаше сега да поставяте въпроса защо остават 2 месеца", коментира Денков.

