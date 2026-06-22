Гюров отказа да коментира дали ще се кандидатира за президент

снимка: Фейсбук, Андрей Гюров

Бившият служебен премиер Андрей Гюров отказа да отговори дали ще се кандидатира за президент, въпреки че многократно въпросът му бе зададен от страна на журналистите, предаде БГНЕС.

С думите „Благодаря ви!“, Гюров отказа да се спре пред представителите на медиите, за да потвърди или да разсее спекулациите в тази посока.

Съпредседателят на „Демократична България“ Атанас Атанасов обяви, че инициативен комитет подготвя издигането на Андрей Гюров за кандидат за президент, а Велислав Величков коментира, че от „Продължаваме промяната“ не знаят, че се сформира такъв комитет, както и че никой не е чул мнението на Гюров.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!