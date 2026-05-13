Гюров похвали МВР за свалянето на охраната на Пеевски

Отказах се от охраната от НСО в деня, в който слязох от стъпалата на властта. Това написа във Фейсбук профила си бившият служебен премиер Андрей Гюров.

„Не от поза. Не от героизъм. А от елементарното убеждение, че държавата не е продължение на личния ни комфорт и че българският данъкоплатец не дължи спокойствието на онези, които вече не носят отговорност“, коментира той, цитиран от "Дарик".

По думите му, властта не трябва да оставя след себе си привилегии, а мярка. „Иначе започва да прилича на навик за недосегаемост“, допълни Гюров.

„Затова днес е добре да си припомним и друго: МВР свали баретите от охраната на Пеевски преди две седмици, без да има зад гърба си парламентарно мнозинство, без предварителни сделки и без уговорена тишина със засегнатите. Смелостта не бива да е сезонно явление“, заключи Андрей Гюров.

