Гюров за Радев: Странно е да настояваш за добри отношения с Иран – режим, който избива невинни

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Бившият служебен премиер Андрей Гюров коментира думите на министър-председателя Румен Радев, който заяви в началото на редовното заседание на Министерския съвет вчера, че страната ни държи на „добрите отношения с Ислямска република Иран“.

Поводът за думите на Радев бе получената нота от Иран относно решението за разполагане на американски самолети цистерни на летище „Безмер“.

„На какво точно държим? На санкциониран режим, който с кръв смазва гражданите си, който финансира терористите от Хизбула, Хамас, хутите…?

Да, имаме дипломатически отношения с Иран, но да настояваш за добри отношения с реакционен режим, управляван от ислямски фундаменталисти, които избиват невинни, е най-малкото странно.

За България би било прилично премиерът ни да сподели поне една дума за международното право, за човешките права или за болезнената чувствителност на сънародниците си към взривяването на хората на летището в Сарафово.

“Многослойната дипломация” все пак има граници и това са границите на абсурда, които не бива да се прекрачват“, написа Гюров в своя Фейсбук профил, цитиран и от novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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