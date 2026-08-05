Гюров за неонацисткото нападение в България: Г-н Радев, защо този случай не е в бюлетина на МВР?

Бившият служебен премиер Андрей Гюров отправи остри критики към реакцията на органите на реда след скандалната агресия срещу италиански еврейски юноши от Рим и Милано и техните преподаватели, настанени в хотел у нас, цитира Новини.бг.

„Г-н Радев, кой пази децата?

В европейска България група с нeонaцистки убеждения се събира пред хотел, в който са настанени деца от еврейски произход на посещение от Италия.

Опитват да влязат, блокират входа на хотела, буйстват и крещят нацистки лозунги на 15-годишни деца, които ужасени плачат. Те са инструктирани да стоят далеч от прозорците и да не напускат стаите си. Това се случва в страната, спасила своите евреи.

Г-н Радев, как е възможно полицията да дойде и да разпръсне нападателите, които после да се върнат по-многобройни и да продължат своя опит за погром?

Защо не са били задържани още първия път и колко време тези деца са били подложени на ужаса да се чудят дали ще бъдат защитени?

Кой полицейски началник е отговарял за овладяване на този опит за погром? Разследва ли се поведението на полицейските служители, отишли на място? Образувано ли е производство за престъпление от омраза?

И нещо много важно - защо този случай не е в бюлетина на МВР?

Невписването на един случай не го прави по-малко реален или неслучил се. Само поражда още един въпрос - защо българските граждани научават от италианските медии какво се случва в собствената ни държава?

Можем да спорим за правителства, войни и политика, но тези деца не носят отговорност за решенията на някое правителство. Точно както българските деца не носят отговорност за решенията на нашето.

Г-н Радев, ако това бяха български деца в хотел в Рим, щяхте ли да поискате от италианската полиция бърза намеса? Арести? Пълна информация? Гаранции, че никой няма да се върне и да ги заплашва отново?

Тогава защо допуснахте различно поведение от българското МВР?

Българите обичаме най-много от всичко своите деца, а това значи да застанеш до всяко едно дете, което е уплашено и да поискаш сметка от онези, които е трябвало да го пазят. Господин Радев, дължите отговори“, настоя Гюров с пост във Фейсбук профила си.

Редактор "Екип на Петел",

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