HR експерт: Ще чакаме на работодателите да ни обучат на АІ

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

60% от работодателите заявяват, че през 2026-а искат да обучат служителите си, но само 30% от работещите имат желание за допълнителна квалификация, това каза по Нова нюз HR експертът Мария Стоева. Данните са от най-новите изследвания за пазара на труда.

„Това означава, че ще чакаме на работодателите да ни обучат на работа с изкуствен интелект”, коментира тя. Специалистката подчерта, че макар всички да говорят за АІ, в Европа само 15% от хората го използват професионално.

„Подобно е положението и в България”, каза Стоева. Тя обясни, че през следващата година няма да отпаднат много позиции от пазара на труда, а по-скоро ще се променят.

Където има нужда от „човешка ръка”, изкуственият интелект няма да промени нищо, подчерта HR експертът. Чисто търговските функции ще си останат без влияние, в здравеопазването АІ може помага, но не и да заменя, допълни Стоева. Тя подчерта също, че трудът у нас става все по-скъп.

